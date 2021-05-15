Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    За сутки в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ

    15 Мая 2021, 11:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На 14 мая в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ (симптомные – 67, бессимптомные – 35). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

    Из них 29 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 73 человека взяты на домашний карантин.

    На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 коек, наполняемость коек составляет 46%, свободны 756 коек. В инфекционном стационаре города на лечении находятся 650 больных (КВИ – 320, пневмония – 325, ОРВИ – 5), в реанимационном отделении – 41 (9 ИВЛ, 32 – НИВЛ). Проведены лабораторные исследования (ПЦР) – 401 005, 2 708 в сутки.

    За сутки в городе вакцинировано 4 269 человек (I компонент – 2 566, II компонент – 1 703). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 159 703 человека. Из них 64 124 человека получили два компонента вакцины.


    Автор:

    Шымкент Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Способ получить электроэнергию из растений нашли ученые Шымкента
    Крыша склада загорелась в Шымкенте
    Сборная Шымкента стала лучшей на Спартакиаде по художественной гимнастике
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз