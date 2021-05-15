За сутки в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На 14 мая в Шымкенте зарегистрировано 102 случая заражения КВИ (симптомные – 67, бессимптомные – 35). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

Из них 29 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 73 человека взяты на домашний карантин.

На сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 коек, наполняемость коек составляет 46%, свободны 756 коек. В инфекционном стационаре города на лечении находятся 650 больных (КВИ – 320, пневмония – 325, ОРВИ – 5), в реанимационном отделении – 41 (9 ИВЛ, 32 – НИВЛ). Проведены лабораторные исследования (ПЦР) – 401 005, 2 708 в сутки.

За сутки в городе вакцинировано 4 269 человек (I компонент – 2 566, II компонент – 1 703). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 159 703 человека. Из них 64 124 человека получили два компонента вакцины.



