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    За совершение ряда грабежей задержан 18-летний житель Актау

    3 Февраля 2023, 20:46

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Актау задержали подозреваемого в грабежах 18-летнего парня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Вечером 26 января неизвестное лицо совершило несколько грабежей в 7 микрорайоне города Актау. Злоумышленник зашел в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавца деньги. Также отобрал у двух гражданок сумки и скрылся с места происшествия.

    Задержан 18-летний подозреваемый.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части второй стать 191 УК РК.

    Подозреваемый водворен в ИВС.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Борьба с преступностью Происшествия Мангистауская область МВД РК Актау
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