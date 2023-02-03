За совершение ряда грабежей задержан 18-летний житель Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Актау задержали подозреваемого в грабежах 18-летнего парня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Вечером 26 января неизвестное лицо совершило несколько грабежей в 7 микрорайоне города Актау. Злоумышленник зашел в один из продуктовых магазинов и потребовал у продавца деньги. Также отобрал у двух гражданок сумки и скрылся с места происшествия.

Задержан 18-летний подозреваемый.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по части второй стать 191 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС.



