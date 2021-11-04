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    За счет чего Казахстан достигнет углеродной нейтральности

    4 Ноября 2021, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин перечислил мероприятия, за счет которых Казахстан планирует достичь углеродной нейтральности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Углеродная нейтральность будет достигнута путем повышения устойчивости землепользования и водопользования, энергетической эффективности экономики, электрификации и широкомасштабного использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    При реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов, по его словам, будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций.

    «Кроме того, мы присоединились к Декларации по лесам и землепользованию, а также Обязательству по образованию и вовлечению молодежи. На сегодня в рамках работы по улучшению экологии на Арале, на осушенном дне моря, продолжаются работы по посадке саксаула на площади 1,1 млн га. В шести городах со следующего года начнется реализация проектов строительства мусороперерабатывающих заводов», - отметил Премьер.

    Он также напомнил, что национальный проект «Жасыл Казахстан» направлен на улучшение качества атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, сохранение экосистем водных объектов страны, биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий.

    «Акиматами реализуются Дорожные карты по улучшению экологической ситуации. На сегодня исполнение составляет только 62% мероприятий, предусмотренных на 2021 год. Самый низкий показатель исполнения у Западно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской областях и городе Шымкенте. В этой связи поручаю акиматам активизировать работу и обеспечить исполнение всех запланированных мероприятий», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экология Экономика Аскар Мамин
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