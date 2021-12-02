За пять лет в Казахстане снято более 250 сериалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять лет в Казахстане снято более 250 сериалов. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе презентации телесериалов от телеканала «Qazaqstan» в «Казмедиацентре», передает корреспондент МИА «Казмедиацентр».

«В годы Независимости, несмотря на трудности, наше государство проявляло особое внимание к киноискусству. Если помните, первый отечественный сериал назывался «Тоғысқан тағдырлар». После него было снято много сериалов. Были и хорошие, а были и похуже качеством. Некоторые из них подвергались критике зрителей. Есть и ценители отечественной продукции, есть и критики. Но, так или иначе, все это способствовало формированию и развитию. Благодаря тем проектам мы выросли, набрались опыта, повысили качество», – сказала министр Аида Балаева.

По ее словам, за 30 лет Независимости казахская киноиндустрия нашла свой собственный путь.

«Киноиндустрия, в том числе индустрия сериалов, с каждым годом набирает темпы. За последние пять лет было снято около 250 сериалов, состоящих из более чем 3 500 серий. Из них более 50 проданы в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан, Россию. Всего 10 лет назад продакшн-компании, выпускающие сериалы, можно было пересчитать по пальцам. Сейчас в этой сфере конкуренция очень высока. Например, в этом году более 100 продакшн-компаний подали заявки на участие в проекте Astana Media Week. Это говорит о постоянном развитии отрасли», – сказала А. Балаева.