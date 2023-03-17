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    За порчу агитматериалов кандидатов в депутаты маслихатов наказали шесть человек

    17 Марта 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель КСК в Алматы препятствовал вести агитацию кандидату в депутаты маслихата. Об этом и других фактах нарушения выборного законодательства на выборах депутатов маслихатов сообщил заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если же говорить о внеочередных выборах депутатов маслихата, то здесь прокурорами установлено 11 нарушений. Они аналогичные, как и по выборам депутатов в Мажилис. В частности, на 6 граждан наложены штрафы за порчу агитационных материалов кандидатов в депутаты маслихатов по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях. В Алматы председатель КСК разрешил одному кандидату в депутаты городского маслихата размещать агитматериалы в подъездах обслуживаемых домов, а другому запретил. Этим он воспрепятствовал вести агитацию и понес наказание по статье 103 КоАП. Жительница Карагандинской области, являясь членом участковой избирательной комиссии, была замечена в распространении агитационных материалов кандидатов районного маслихата. Это запрещено законом. В этой связи на нее был наложен штраф», - сказал Жандос Умиралиев на заседании ЦИК.

    В Туркестанской области кандидат в депутаты городского маслихата нарушил условия проведения предвыборной агитации. Он оказал бесплатную услугу по укладке песчано-гравийной смеси. Суд оштрафовал его по части 2 статьи 122 КоАП.

    «Другой кандидат в депутаты маслихата в СКО привлечен по статье 113 за распространение анонимных агитматериалов. В городе Атырау в местной газете были опубликованы агитационные материалы двух кандидатов в депутаты областного маслихата. Но данное СМИ не предоставило в соответствующую избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади. В этой связи собственник печатного издания в порядке сокращенного производства привлечен к ответственности по части 5 статьи 112 КоАП к штрафу. На сегодня это все нарушения, которые установлены прокурорами. Надзор за законностью выборов нами продолжается», - добавил он.

    Ранее сообщалось о том, что Генеральной прокуратурой зафиксировано 23 факта нарушения выборного законодательства.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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