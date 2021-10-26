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    За получение взятки осудили руководителя облздрава СКО

    26 Октября 2021, 15:55

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахмана Сактаганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководителя облздрава подозревали в получении взятки в размере 200 тысяч тенге от директора частного некоммерческого учреждения «Денсаулык» Айнагуль Карабаевой.

    Из материалов дела стало известно, что Карабаева принесла Сактаганову 200 тысяч тенге в папке с документами. Деньги предназначались за то, чтобы руководитель облздрава убедил уполномоченные и исполнительные органы выплачивать подъемные молодым специалистам, которые приезжают работать в частное медучреждение.

    Дело рассматривали в упрощенном режиме, поскольку подсудимые признали вину и заключили процессуальное соглашение. Чистосердечное признание стало смягчающим обстоятельством.

    Суд назначил Кабдрахману Сактаганову наказание в виде штрафа в 30-ти кратном размере от суммы взятки – 5,8 миллионов тенге. Айнагуль Карабаева должна выплатить штраф в размере 4 млн тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция Суды Здравоохранение
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