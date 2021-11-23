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    За подделку документов для сдачи ЕНТ осужден глава образовательного центра в Нур-Султане

    23 Ноября 2021, 02:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана 22 ноября вынес обвинительный приговор в отношении руководителя частного образовательного центра по факту подделки документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Под судом оказался руководитель ИП «Центра образование 140+1» Нұрбек Қанай.

    «12 августа 2021 года, с целью получения школьниками высоких баллов по ЕНТ и придания положительного имиджа центру образования, с использованием оргтехники подменил фотографии в удостоверениях личности четырех выпускников школ, проходящих тестирование, на фотографии других лиц, занимающихся подготовкой к сдаче единого национального тестирования (ЕНТ)», - говорится в сообщении суда.

    Вина была доказана показаниями свидетелей, изъятой оргтехникой, подделанными документами, заключениями судебно-технической эспертизы о замене фотографий в удостоверениях личности, признательными показаниями подсудимого.

    Прокурор просил назначить Қанай Н. наказание в виде одного года ограничения свободы, с установлением пробационного контроля за его поведением.

    Санкция статьи 385 части 1 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) предусматривает штраф до 2 000 МРП, исправительные работы и привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

    Суд учел чистосердечное раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств и приговорил Қанай Н. к одному году ограничения свободы, с установлением пробационного контроля за его поведением.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Астана Образование Судебный процесс ЕНТ
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