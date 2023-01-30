За петарды и фейерверки казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь–декабрь 2022 года в РК было рассмотрено 92 административных правонарушения по статье о применении пиротехнических изделий в населенных пунктах – на 28,1 % меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Из них по 76 делам наложили административные взыскания, по остальным 16 – прекратили производство. Среди 76 дел, по которым началось производство, по 70 делам наложили штрафы, по шести вынесли предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 3,4 млн тенге, взыскано 3,1 млн тенге.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в РК рассмотрели 128 административных правонарушений в секторе, минус 3 % за год.

В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов, минус 31,3 % и плюс 57,1 % за год соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (10 случаев, минус 47,4 %) и Костанайская (восемь случаев — столько же, сколько и годом ранее) области.

Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в трех новообразованных областях – Улытауской, Абайской и Жетысуской, а также в Западо-Казахстанской области.

Проблема неразумного использования пиротехнических приспособлений актуальна во всём мире. Так, комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) обнаружила тенденцию к значительному росту числа травм, связанных с фейерверками. По оценкам CPSC, в период с 2006-го по 2021 год количество травм от фейерверков в США выросло на 25 %.

В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками. Чаще всего при этом страдают руки и пальцы, а также голова (лицо, уши) и ноги.



