За первый месяц работы Конституционного Суда поступило более 800 обращений граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В адрес Конституционного Суда продолжают поступать обращения от граждан. Так, по итогам первого месяца работы органом конституционного контроля зарегистрировано более 800 обращений граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы КС.

Преимущественное большинство обращений касаются вопросов о несогласии с вынесенными судебными актами по административным, гражданским и уголовным делам (36 %). На втором месте – заявления по вопросам пенсионного обеспечения (15 %). Количество обращений с доводами неконституционности нормативных правовых актов составляет всего 14 %.

Наряду с указанными поступили жалобы, связанные с конкретными ситуациями в сфере трудового и жилищного законодательства, социального обеспечения, доступа к информации и уголовно-исполнительной системы.

Больше всего обращений поступило от жителей городов Астана и Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.

На сегодняшний день к конституционному производству принято пять обращений.



