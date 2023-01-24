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    За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области

    24 Января 2023, 21:40

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – 23 января в стране стартовала легализация иностранных автомобилей. По предварительным данным 21 человек получил соответствующие документы о регистрации автомобиля в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Граждане, у которых все в порядке с документами, получают государственные номерные знаки и успешно легализуют свои машины. Гражданам в спецавтоЦОНах помогают специалисты. Здесь можно получить консультацию, сверить документы по базам. Каждая заявка рассматривается отдельно. Автовладельцам, у которых возникли дополнительные вопросы, даются необходимые рекомендации.

    Подать заявку на легализацию можно:

    - через портал электронного правительства е-gov.kz;

    - через приложения банков второго уровня;

    - в Центрах обслуживания населения.

    По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

    Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область Транспорт Легализация. Приватизация
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