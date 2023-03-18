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    За незаконный отстрел сайгаков задержан житель Кызылорды

    18 Марта 2023, 14:30

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 17 марта сотрудниками УКП ДП Кызылординской области за отстрел сайгаков, транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса, а также за получение за это денежных средств преступным путем задержан 42-летний горожанин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz..

    Изъяты 6 туш животных, 130 рогов, охотничье ружье 12 калибра, 26 патронов и внедорожник.

    По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 339 УК РК.

    Подозреваемый водворен в ИВС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область МВД РК Кызылорда Сайгак Браконьерство
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