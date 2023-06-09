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    За необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 млн тенге штрафов

    9 Июня 2023, 13:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 60 миллионов тенге наложены штрафы за необеспечение доступности объектов для лиц с инвалидностью в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2022 года территориальными департаментами комитета проведена 1 181 проверка в части обеспечения доступности объектов для лиц с инвалидностью. Выявлено более 4 тысяч нарушений, выдано более 900 предписаний и наложено около 300 штрафов на сумму более 60 миллионов тенге. Для мониторинга хода адаптации объектов используется потенциал общественных организаций. Для этого в региональном аспекте при акиматах действуют 227 мониторинговых групп, утвержденных заместителями райгоракимов, в состав которых вошли 1 630 членов», – сказал Т.Оспанкулов.

    По его словам, при министерстве с 2022 года осуществляет деятельность республиканская рабочая группа по рассмотрению вопросов обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для лиц с инвалидностью. В ее состав вошли председатели общественных объединений лиц с инвалидностью, советники акимов по вопросам лиц с инвалидностью и представители заинтересованных госорганов.

    Что касается местных исполнительных органов, то проводимая ими работа отражается на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» (inva.gov.kz), где функционирует Интерактивная карта доступности объектов, которая актуализируется на постоянной основе. Данная карта открыта для доступа всем гражданам. А лицу с инвалидностью дает возможность определить степень доступности того или иного объекта с компьютера или телефона, не выходя из дома.

    Как сообщил спикер, в настоящее время местными исполнительными органами в Интерактивную карту доступности внесены данные более 9 тысяч объектов. Это учреждения оказания соцуслуг, госорганы, ЦОНы, школы, больницы, магазины, торговые центры, парикмахерские. Сотрудники территориальных департаментов совместно с НПО проводят в них мероприятия «постконтроля», то есть, перепроверяют их после акиматов и при необходимости дают рекомендации по доработке мероприятий по адаптации.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК Общество
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