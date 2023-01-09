За мат в общественном месте будут штрафовать на 69 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За мат в общественном месте, а также за оскорбление, осквернение зданий и сооружений может грозить штраф в размере 69 тысяч тенге или арест до 30 суток. Соответствующие поправки внесли в Кодекс РК об административных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев, вносятся изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Он пояснил, что будет считаться мелким хулиганством с учетом внесенных поправок в статью 434 КоАП.

«В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 000 тенге). Арест будет назначаться от 5 до 30 суток», - сказал Азамат Куримбаев на брифинге ведомства.

3 января Президентом РК подписаны Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», а также поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма.

В МВД уточнили, что поправки вводятся в действие по истечении 60 дней после первого официального опубликования.

МИА «Казинформ» обратилось в МВД за официальным комментарием по поводу того, как доказать факт оскорбления матом и что является общественным местом. В ведомстве на запрос агентства пока не ответили.



