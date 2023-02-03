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    За хищение более 100 млн тенге осуждены полицейские в Акмолинской области

    3 Февраля 2023, 16:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Приговором Целиноградского районного суда командир роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области подполковник полиции Талгат Ерденов и старший инженер роты патрульной полиции капитан полиции Махсат Джаманбаев осуждены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Следствием доказано, что Ерденов и Джаманбаев по предварительному сговору совершили хищение вверенных талонов на ГСМ путем их растраты на общую сумму свыше 100 миллионов тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Суды МВД РК
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