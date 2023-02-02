За два года в Атырауской области построили 13 тысяч квартир

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за счет всех источников финансирования за два года построено 13 302 квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области за 2021-2022 годы за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 1 731,4 тысячи квадратных метров жилья или 13 302 квартиры. Из них за счет бюджетных средств завершено строительство 18 жилых домов на 1 224 квартиры площадью 107,6 тысячи кв. метров, 272 переданы социально уязвимым слоям населения без права выкупа»,- сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления строительства Мереке Зинуллин.

Ведется строительство 8 многоэтажных арендных жилых домов на 620 квартир общей площадью 55,2 тысячи кв. метров для социально уязвимых слоев населения, состоящих в очереди на жилье.

«Три дома на 300 квартир в городе Кульсары Жылыойского района должны были быть сданы в эксплуатацию в январе 2023 года, однако, в связи с несвоевременным проведением подрядчиком соответствующих работ, рассматривается вопрос о направлении иска со стороны заказчика в судебные органы. Также в связи с истечением срока договора на строительство трех домов на 180 квартир в селе Аккистау Исатайского района проводится судебный процесс в отношении подрядного учреждения», - сообщил Мереке Зинуллин.

180-квартирный дом в поселке Индербор Индерского района и 160-квартирный дом в поселке Макат Макатского района должны быть сданы в декабре этого года.



