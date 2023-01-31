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    За барьеры бизнесу наказали семь чиновников в СКО

    31 Января 2023, 18:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Региональная палата предпринимателей Северо-Казахстанской области за прошлый год получила 105 обращений от бизнесменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге директор региональной палаты Тимур Бекеев сообщил, что треть обращений разрешили положительно. За два года удалось защитить права предпринимателей на 804 млн тенге.

    «Бизнес по-прежнему волнуют проблемы финансирования - 20% обращений, в сфере земельных – 16% и налоговых отношений - 15%. Актуальны вопросы в сфере и госзакупок - 12%. По результатам работы Совета по защите прав предпринимателей в 2022 году привлекли к дисциплинарной ответственности семь должностных лиц. Выявили девять барьеров республиканского уровня и девять - местного», - сказал Т. Бекеев.

    Он добавил, что в регионе создали комиссию для выработки предложений по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей, разработали план совместных действий по развитию и мониторингу местного содержания между акиматом области и палатой.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область
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