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    За 700 тонн стихийной свалки в Астане оштрафовали бизнесмена

    27 Мая 2023, 17:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - КамАЗ, полный мусора, заметили сотрудники акимата Нуринского района во время объезда территории, передает официальный сайт акимата Астаны.МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов. Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию.

    Организация, которой принадлежала машина была выявлена и привлечена к ответственности.
    Нарушитель лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые ликвидировали и вывезли 700 тонн стихийной свалки на специальный полигон. Кроме этого, предпринимателю придется оплатить административный штраф.


    «В Нуринском районе определены 8 основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы. Именно этого «островка мусора» тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району», - сказал заместитель акима Руслан Оралов.

    В Астане действуют 2 санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки. Складирование мусора на других участках наказывается законом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Астана Экология Акимат
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