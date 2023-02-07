Южная Корея направит Турции гуманитарную помощь на сумму в $5 млн

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея планирует предложить Турции экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов долларов США, а также направить около 110 человек для поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Во вторник Министерство иностранных дел Сеула подтвердило, что доставит предметы медицинского назначения в Турцию военно-транспортными самолетами.

По данным министерства, в состав группы войдут более 60 членов Корейской организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях и 50 военнослужащих.

Решение приняли на межведомственном совещании по оказанию помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло на юге страны, а также в Сирии.

В тот же день президент Юн Сок Ёль приказал правительству Южной Кореи незамедлительно направить в Турцию спасателей и медикаменты. Корейская сторона также провела переговоры с Муратом Тамером, послом Турции в Южной Корее, и пообещала оказывать активную поддержку Анкаре.

По данным официальных корейских источников, все еще продолжаются поиски гражданина Южной Кореи, который путешествовал в провинции Хатай, недалеко от эпицентра землетрясения.

Напомним, Турция и Сирия пострадали от нескольких разрушительных землетрясений. Многие страны поспешили направить персонал, медикаменты и оборудование, чтобы помочь пострадавшим районам.





Фото:en.yna.co.kr