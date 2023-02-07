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    Южная Корея направит Турции гуманитарную помощь на сумму в $5 млн

    7 Февраля 2023, 23:18

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея планирует предложить Турции экстренную гуманитарную помощь на сумму 5 миллионов долларов США, а также направить около 110 человек для поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Во вторник Министерство иностранных дел Сеула подтвердило, что доставит предметы медицинского назначения в Турцию военно-транспортными самолетами.

    По данным министерства, в состав группы войдут более 60 членов Корейской организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях и 50 военнослужащих.

    Решение приняли на межведомственном совещании по оказанию помощи Турции в ликвидации последствий землетрясения, которое произошло на юге страны, а также в Сирии.

    В тот же день президент Юн Сок Ёль приказал правительству Южной Кореи незамедлительно направить в Турцию спасателей и медикаменты. Корейская сторона также провела переговоры с Муратом Тамером, послом Турции в Южной Корее, и пообещала оказывать активную поддержку Анкаре.

    По данным официальных корейских источников, все еще продолжаются поиски гражданина Южной Кореи, который путешествовал в провинции Хатай, недалеко от эпицентра землетрясения.

    Напомним, Турция и Сирия пострадали от нескольких разрушительных землетрясений. Многие страны поспешили направить персонал, медикаменты и оборудование, чтобы помочь пострадавшим районам.


    Фото:en.yna.co.kr

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Турция Корея Мировые новости Землетрясение
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