Южная Африка отметила юбилей аль-Фараби вместе с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Южная Африка отметила юбилей аль-Фараби вместе с Казахстаном. Об этом сообщается на странице Посольства РК в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Цване 11 декабря 2020 года, в рамках отмечаемого на уровне ЮНЕСКО 1150-летия известного философа и ученого Абу Насыр аль-Фараби, названного «вторым учителем мира», было организовано торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Первого Президента Казахстана - 1 декабря, и Дню Независимости Казахстана - 16 декабря», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие около 50 граждан ЮАР, в том числе первый заместитель министра международных отношений и сотрудничества ЮАР, депутат парламента Элвин Ботес, а также другие представители внешнеполитического ведомства страны, старшая внучка Первого Президента Южной Африки Нельсона Манделы, президент Фонда Н.Мандела госпожа Ндилека Мандела, депутатат муниципалитета города Цване Магомед Эссоп, глава мечети Абубакира Сыдыка и исполнительный директор шейх Абдилкадыр Курта, представители деловых кругов, руководители, преподаватели и студенты школ, колледжей и университетов ЮАР, представители СМИ, руководство национальной библиотеки ЮАР, известные и заслуженные граждане ЮАР.

Также в праздновании приняли участие дуайен (старейшины, прим.ред.) дипломатического корпуса посол Филиппин Жозеф Анжелес, послы Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Индонезии, Ирака, Ирана, Кувейта, Маврикия, Пакистана, России и Турции, представитель Управления по борьбе с наркобизнесом и преступностью ООН в Южно-Африканском регионе Жулдыз Акышева, почетный консул РК в Мозамбике Дино Фой, а также руководство представительства Института турецкого языка и литературы имени Юнуса Эмре в ЮАР.

На церемонии открытия выступили посол РК Канат Тумыш и первый заместитель министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес.

Казахстанский дипломат рассказал участникам об основных направлениях двусторонних отношений между РК и ЮАР, достижениях во внешней и внутренней политике, важных инициативах руководства Казахстана. Также посол отдельно остановился на том, что 10 января 2021 года в Казахстане состоятся первые парламентские выборы после транзита власти в 2019 году, и рассказал о содержании Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Э. Ботес в своем выступлении сообщил, что культурная дипломатия является одним из важных механизмов в развитии двусторонних отношений между ЮАР и Казахстаном.

«С этой точки зрения, сегодняшнее мероприятие обеспечивает преемственность между эпохами, поколениями и континентами, а также представляет молодежи лидерские качества и оказывает ей поддержку», - сказал Э. Ботес.

В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение победителей конкурса эссе по наследию аль-Фараби, организованного Посольством РК. Темы эссе: «Взаимодействие гуманистических идей аль-Фараби и Нельсона Мандела»; «История и современное развитие Казахстана»; «Послание Президента Казахстана 2020 года»; «Роль Центральной и Южной Азии, как одного из важнейших центров мировой цивилизации».

Победителями конкурса стали Фатима Каримова, представлявшая Таджикистан и провинцию Гаунтенг ЮАР, Набиль Аюб и Азипе Магайя из ЮАР, Закия Токан из ЮАР, Тазкия Исмаил из ЮАР. Они награждены юбилейными медалями аль-Фараби и ценными подарками.

Затем Посольство РК провело презентацию книги аль-Фараби «О необходимости добиваться идеального государства» на арабском, английском, казахском и русском языках. Опубликованной в рамках инициативы Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева о необходимости модернизации общественного сознания Казахстана.