Юрту установили в центре Братиславы в честь Наурыза

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ – В столице Словакии состоялись торжества в честь Наурыз мейрамы, организованные Посольством Казахстана при содействии городских властей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В историческом центре Братиславы на главной площади установлена 12-канатная юрта – традиционное жилище казахов, символ мира, гармонии и согласия. Впервые жителям и гостям столицы Словакии представлено колоритное убранство юрты, украшенной коврами – текемет, сырмақ и алаша, тканными узорными лентами, казахскими музыкальными инструментами и предметами декоративно-прикладного искусства. Интерьер юрты украсили казахские национальные костюмы, кожаные панно, доспехи кочевников и традиционная казахская камча.
Посетители этновыставки смогли ознакомиться с тысячелетней историей юрты и уникальным мастерством её изготовления, входящим в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На информационном стенде отмечено первое упоминание юрт в знаменитом труде древнегреческого историка Геродота «История» (440 г. до н.э.). Подчеркнуто, что изобретение юрты было одним из величайших открытий кочевников, позволив им освоить огромные просторы степей Евразии.
В рамках празднования состоялся концерт Уральского фольклорного ансамбля «Арнау», исполнившего казахские кюи и народные мелодии. Внимание словацких зрителей также привлекло выступление молодого виртуоза-домбриста Есенгали Кумарова, известного в Словакии по участию в общенациональном телешоу «Československo má talent» и юной домбристки Амины Мамановой.
Фото: пресс-служба МИД РК.
Фото: пресс-служба МИД РК.