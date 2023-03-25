Юрту установили в центре Братиславы в честь Наурыза

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ – В столице Словакии состоялись торжества в честь Наурыз мейрамы, организованные Посольством Казахстана при содействии городских властей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В историческом центре Братиславы на главной площади установлена 12-канатная юрта – традиционное жилище казахов, символ мира, гармонии и согласия. Впервые жителям и гостям столицы Словакии представлено колоритное убранство юрты, украшенной коврами – текемет, сырмақ и алаша, тканными узорными лентами, казахскими музыкальными инструментами и предметами декоративно-прикладного искусства. Интерьер юрты украсили казахские национальные костюмы, кожаные панно, доспехи кочевников и традиционная казахская камча.

Посетители этновыставки смогли ознакомиться с тысячелетней историей юрты и уникальным мастерством её изготовления, входящим в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На информационном стенде отмечено первое упоминание юрт в знаменитом труде древнегреческого историка Геродота «История» (440 г. до н.э.). Подчеркнуто, что изобретение юрты было одним из величайших открытий кочевников, позволив им освоить огромные просторы степей Евразии.

Открывая выставку, Посол Казахстана Толежан Барлыбаев подчеркнул значение «шаңырақа», являющегося у казахов символом родного очага, продолжения рода и семейной реликвии. Установка юрты в Братиславе имеет особое значение, поскольку словацкая земля издревле является местом сближения и взаимообогащения культур Востока и Запада. Казахстанский дипломат выразил благодарность руководству столичной мэрии за предоставление места для юрты на главной площади, где в средневековье проводились церемонии коронации и национальные собрания.

В рамках празднования состоялся концерт Уральского фольклорного ансамбля «Арнау», исполнившего казахские кюи и народные мелодии. Внимание словацких зрителей также привлекло выступление молодого виртуоза-домбриста Есенгали Кумарова, известного в Словакии по участию в общенациональном телешоу «Československo má talent» и юной домбристки Амины Мамановой.

Кроме того, в рамках культурной акции на главной площади словацкой столицы состоялся художественный мастер-класс с участием талантов братиславской школы искусств «Ladon». Работы юных художников лягут в основу постоянно действующей экспозиции «Казахстан глазами словацких детей». В нынешнем году этнографическая экспозиция «Казахская юрта» будет показана в разных регионах Словакии.