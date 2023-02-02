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    Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область

    2 Февраля 2023, 18:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области организован Республиканский оперативный штаб МЧС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Всего на откачку и сброс воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп. Причина подтопления - выпадение обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горной местности.

    Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий эвакуировано 154 человека, которые разъехались по родственникам. Для эвакуации и временного размещения населения подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе.

    В целях недопущения подтопления домов силами местных исполнительных органов проводятся работы по укладке мешкотары в количестве 2500 единиц.

    В результате проведенных работ по отводу и сброса воды путем проведения каналов в селе Майдантал угроза подтопления дворовых участков предотвращена.

    Произошел перелив через дорожное полотно на 23-х участках из 11 автомобильных дорог областного значения.

    Зафиксировано поднятие уровня воды в оросительных каналах Найман и Куртай в Ордабасинском районе, вода сбрасывается в реку Арысь.

    Жертв и пострадавших нет. Дождь прекратился. Всего на откачку и сброс воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп.

    В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных местности в трех районах: Байдибекском (Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик, Мынбулак, Косбулак), Сауранском (Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага), Ордабасинском районах (Шубарсу, Бадам, Шубар) произошло интенсивное снеготаяние с последующим переливом талой воды вниз по склону.

    Талые воды протекают в 17-ти населенных пунктах по улицам и дворовым участкам. Всего подтоплены частный жилой дом, 15 улиц, 201 дворовая территория. В Байдибекском районе, в селе Акбулак, - частный жилой дом (уровень воды 15 см), 7 улиц и 77 дворовых территорий, в Ордабасинском - 2 улицы и 3 дворовых территории, Сауранском - 6 улиц и 121 дворовая территория и территория школы имени Исламкулова в Ордабасинском районе.


    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Паводок МЧС
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