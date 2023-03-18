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    Юрий Ильин вылетел на место паводков в Актюбинскую область

    18 Марта 2023, 10:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава МЧС Юрий Ильин по поручению Премьер-Министра Алихана Смаилова вылетел в Актюбинскую область для оценки ситуации, контроля и координации работ по ликвидации последствий паводков в населенных пунктах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    Министр по чрезвычайным ситуациям с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым посетит ряд населённых пунктов, где ознакомится с паводковой ситуацией.

    Напомним, что в результате резкого повышения температуры и интенсивного таяния снега, произошло подтопление населенных пунктов Кобдинского и Уилского районов.

    Силами спасателей и местных исполнительных органов заблаговременно эвакуировано более 400 человек, 140 из которых в настоящее время вернулись в свои дома, более 70 человек находятся в пунктах временной эвакуации, еще 240 человек остаются у родственников. Отогнано в безопасные места более 4 тысяч голов сельскохозяйственных животных.

    В указанных районах области в аварийно-спасательных и неотложных работах, ликвидации последствий паводков задействовано порядка 900 человек личного состава, 650 единиц техники спасательных подразделений МЧС, местных исполнительных органов, МВД и других заинтересованных структур области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Происшествия Акимат Паводок МЧС
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