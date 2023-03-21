Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Юрий Ильин проверил строительство селезадерживающей плотины «Аюсай» в Алматы

    21 Марта 2023, 20:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Строительно-монтажные работы на плотине проведены на 89%, передает МИА «Казинформ».

    Состоялся плановый рабочий визит министра по ЧС Юрия Ильина в Алматы, где проверили подразделения МЧС.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, Юрий Ильин проверил ход строительства важного для Алматы объекта - селезадерживающей плотины «Аюсай» в бассейне реки Улкен Алматы.

    На месте строительства плотины руководитель ГУ «Казселезащита» Кайрат Бекенов доложил министру о ходе проведения строительно-монтажных работ. Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн м³. Завершить строительно-монтажные работы планируют в апреле 2023 года.

    На сегодняшний день работы на объекте ведутся без перерыва, выполняются работы по устройству земляной, а также ячеистой плотин: центральная секция с водовыпуском, правобережный устой, строительство высоковольтной линии, автодороги. Также проводится благоустройство и озеленение плотины. По состоянию на 21 марта строительно-монтажные работы проведены на 89%.

    Бассейны рек Улкен Алматы и Аксай относятся к первой категории селевой опасности. Только в бассейне реки Улкен Алматы расположено 89 ледников, 20 моренно-ледниковых озер и Большое алматинское озеро (БАО).

    Строительство плотины «Аюсай» позволит минимизировать угрозу от селевых потоков и обеспечит надежную защиту населения и объектов Бостандыкского, Алмалинского районов Алматы.

    Юрий Ильин дал поручение ГУ «Казселезащита» и строительной организации, уделив внимание вопросам качества и срокам выполнения строительно-монтажных работ.

    Он также посетил пожарные части города и проверил организацию несения службы, побеседовал с личным составом - пожарными находящимися на дежурстве.

    Министр проинформировал сотрудников о мерах, принимаемых по вопросам увеличения заработной платы, улучшения социальных условий сотрудников, улучшения материально-технической базы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Юрий Ильин также возложил цветы к обелиску пожарных, героически погибшим 20 мая 1989 года при тушении пожара на железнодорожном тупике в Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Строительство Видео МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Для тушения пожара близ Астаны задействован вертолет МИ-17
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Более 500 человек задействованы в тушении пожара в области Абай
    Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов