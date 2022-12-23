Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Юный шахматист из Казахстана Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ

    23 Декабря 2022, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12-летний казахстанский шахматист Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ (Международная шахматная федерация), прибавив в рейтинге + 140, передает МИА «Казинформ».

    «По итогам выступления в самом сильном по составу турниру Sunway Sitges (Испания) 12-летний Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ и выполнил свою первую норму Международного мастера.

    В открытом турнире группы «А», где выступали 326 участников из 53 стран мира, Сауат выиграл приз в своей подкатегории. Также он завоевал второе призовое место в блице до 16 лет, уступив золото действующему чемпиону мира по блицу и рапиду Эрдогмусу Ягиз Хану из Турции, с которым в личной встрече сыграл вничью.

    Сауат был номинирован для участия в чемпионате мира по блицу и рапиду в Алматы (пройдет с 25 по 30 декабря).

    Сауат является членом молодежной сборной Республики Казахстан. Недавно Сауат завоевал золото на всемирной Олимпиаде по шахматам до 16 лет и стал призером чемпионата мира», - сообщил в Facebook государственный тренер РК по шахматам Дастан Капаев со ссылкой на Instagram chessnews.info.

    Ранее сообщалось, что восьмилетний казахстанец завоевал «золото» на чемпионате по шахматам во Франции.


    Фото: www.facebook.com/dastan.kapaev

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Шахматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спасибо казахстанцам, что болели и переживали за меня: Рыбакина — о победе в номинации «Прорыв года»
    Зимний семейный фестиваль пройдет в Костанае
    Казахстанский спортсмен Артем Резников проведет бой на турнире в России
    Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в Дубае
    Популярное
    1 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    2 Причины частых опозданий поездов разъяснили в АО «Пассажирские перевозки»
    3 Сколько незаконно вывезенных средств вернули в Казахстан
    4 Приемные профессиональные семьи появятся с 2023 года в Акмолинской области
    5 Исторический визит Токаева в Ташкент: тандем стран-лидеров региона
    Новости партнеров