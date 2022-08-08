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    • Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису

    8 Августа 2022 14:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске стартовал женский турнир серии ITF World Tennis Tour W25 с общим призовым фондом в 25 тыс. долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Воспитанница школы тенниса Восточно-Казахстанской области Малика Амиргалиева вышла в основную сетку престижного соревнования. В финале квалификации 14-ти летняя казахстанка, которая ещё даже не имеет рейтинга в WTA, уверенно обыграла восьмую сеянную отбора, 18-летнию россиянку Николь Мишиеву (1990 WTA) со счетом 6:1, 6:4.

    Таким образом, в основной сетке турнира Kazzinc Open сыграют пять казахстанок: Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Мария Синицына (уайлд кард), Татьяна Николенко (уайлд кард) и Малика Амиргалиева.


    Фото:ktf.kz
    #Восточно-Казахстанская область #Спорт #Теннис
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