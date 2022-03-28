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    Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира в Майами

    28 Марта 2022, 01:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьем круге соревнований Путинцева потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы (6-е место в рейтинге WTA). Казахстанка уступила своей сопернице в двух сетах — 3:6, 2:6.

    Напомним, ранее на турнире Юлия Путинцева победила немецкую теннисистку Настасью Мариану Шунк (243-е место) — 4:6, 6:3, 6:1 — и украинку Лесю Цуренко (135-е место) — 6:3, 4:6, 7:5. Призовой фонд женского турнира в Майами составляет 8 584 055 долларов. За выход в третий круг Путинцева заработала 54 400 долларов и 65 очков в рейтинг.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
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