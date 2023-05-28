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    Юлия Путинцева поднялась в мировом рейтинге перед стартом на «Ролан Гаррос»

    28 Мая 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка лидеров осталась неизменной: на первом месте — полька Ига Швёнтек, за ней располагаются Арина Соболенко из Беларуси и американская спортсменка Джессика Пегула.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина по-прежнему занимает четвертую строчку. Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на три позиции и стала 58-й.

    Напомним, сегодня стартовал Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис Путинцева Юлия спортсмены Казахстана
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