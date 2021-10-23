Юбилейный концерт Алибека Днишева прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народный артист КазССР и СССР лауреат Государственных премий РК, Қазақстанның Еңбек Ері знаменитый тенор Алибек Днишев выступил с юбилейным концертом на сцене «Астана Опера». Творческий вечер провело Министерство культуры и спорта РК. Публика не хотела отпускать любимого певца, и он на бис блестяще исполнил произведение, давно ставшее музыкальным шлягером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программе приняли участие хор театра «Астана Опера» и эстрадно-симфонический оркестр акима города Алматы под руководством заслуженного деятеля Казахстана Александра Белякова.

Алибек Днишев открыл концерт всеми любимой песней «Люблю тебя, мой край родной…». Также публика высоко оценила «Желсiз түнде жарық-ай» Абая, «Ақсиса» Ж. Мусы, казахскую народную песню «Ақбакай», которые превосходно звучали в исполнении Алибека Мусаевича. Вместе со знаменитым артистом зал подпевал слова известных произведений «За высокими горами» М. Блантера, «Услышь меня, хорошая» В. Соловьева-Седого, «Зимняя любовь», «Загадай желание» А. Бабаджаняна.

Кроме того, в программе вечера был представлен и западноевропейский репертуар - «Ave Maria» Дж. Каччини, «’AVucchella» Ф.П. Тости, Г.Д’Аннунцио, «Solamente una vez» А. Лара и многие другие сочинения.

Публика долго не отпускала любимого артиста: крики «Браво» и «Бис» звучали из всех уголков зала, и знаменитый тенор исполнил для своих поклонников «Besame mucho» К. Веласкеза. Слушатели стоя аплодировали легенде оперной сцены.

«Репертуар певца очень широк. Мы получили настоящее эстетическое удовольствие. Он в прекрасной вокальной форме, его талант, колоссальный опыт могли весь вечер удерживать внимание публики. Зрители плакали, пели вместе с Алибеком Мусаевичем. Атмосфера вечера, несмотря на большие размеры зала, была настолько камерная, казалось, все зрители ощущали единение, испытывали одни и те же эмоции. Думаю, в этом есть большая ценность. Сейчас певцы такого плана как Алибек Днишев – редкость», - поделилась своими эмоциями Мадина Омарова.