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    Юбилейный концерт Алибека Днишева прошел в Алматы

    17 Октября 2021, 11:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы прошёл сольный концерт посвященный 70-летнему юбилею Алибека Днишева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Концерт состоялся в зале Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая.

    В концертной программе приняли участие эстрадно-симфонический оркестр акима Алматы под руководством Александра Белякова.

    В ходе концерта прозвучали казахские, русские народные песни а также мировые классические произведения. А также новые произведения в исполнении юбиляра.

    22 октября концерт планируется провести также в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» в Нур-Султане и в ноябре в городе Москве.

    Алибек Днишев - народный артист СССР и народный артист Казахской ССР и Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері. Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Культура Юбилей
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