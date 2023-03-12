YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данная функция дает доступ к широкому количеству сервисов YouTube, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Глава ведомства Багдат Мусин сообщил, что запуск YouTube Premium в Казахстане состоится уже в этом году.

«В Кремниевой долине провел переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом. Обсудили перспективы сотрудничества и расширение доступа к различным сервисам компании в Казахстане. Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится все более привлекательным для крупнейших технологических компаний», - сказал он.

Возможность приобретения премиального аккаунта дает доступ к более широкому количеству сервисов YouTube, ранее не доступных в нашей стране.