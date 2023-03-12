YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данная функция дает доступ к широкому количеству сервисов YouTube, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Глава ведомства Багдат Мусин сообщил, что запуск YouTube Premium в Казахстане состоится уже в этом году.
«В Кремниевой долине провел переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом. Обсудили перспективы сотрудничества и расширение доступа к различным сервисам компании в Казахстане. Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится все более привлекательным для крупнейших технологических компаний», - сказал он.
Возможность приобретения премиального аккаунта дает доступ к более широкому количеству сервисов YouTube, ранее не доступных в нашей стране.
Фото: пресс-служба МЦРИАП Обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к интернету. Напомним, вчера Багдат Мусин сообщил, что в рамках своего визита в США Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине. Главное фото: techcrunch.com
Фото: пресс-служба МЦРИАП
Обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к интернету.
Напомним, вчера Багдат Мусин сообщил, что в рамках своего визита в США Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине.
Главное фото: techcrunch.com