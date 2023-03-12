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      Развитие IT технологий в Казахстане

    YouTube откроет Premium-доступ для казахстанцев

    12 Марта 2023, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Данная функция дает доступ к широкому количеству сервисов YouTube, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Глава ведомства Багдат Мусин сообщил, что запуск YouTube Premium в Казахстане состоится уже в этом году.

    «В Кремниевой долине провел переговоры с вице-президентом по управлению продуктами компании YouTube Адамом Смитом. Обсудили перспективы сотрудничества и расширение доступа к различным сервисам компании в Казахстане. Представители YouTube официально объявили о запуске YouTube Premium в Казахстане уже в этом году. Это показатель того, что наш рынок становится все более привлекательным для крупнейших технологических компаний», - сказал он.

    Возможность приобретения премиального аккаунта дает доступ к более широкому количеству сервисов YouTube, ранее не доступных в нашей стране.

    Фото: пресс-служба МЦРИАП

    Обладатели Premium-аккаунта могут смотреть видео без рекламы и в фоновом режиме, сохранять видео, чтобы смотреть их без доступа к интернету.

    Напомним, вчера Багдат Мусин сообщил, что в рамках своего визита в США Международный технопарк Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине.

    Главное фото: techcrunch.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет Связь, ТВ, IT Технологии МЦРИАП Соцсети
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