Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Явка казахстанских избирателей в Кыргызстане составила 62%

    5 Июня 2022, 20:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке в 20:00 по местному времени завершилось голосование на референдуме о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК. Явка избирателей на избирательном участке №264 в Кыргызстане составила 62%. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов и оформления бюллетеней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Электоральный процесс на избирательном участке №264 в столице Кыргызской Республике городе Бишкеке прошел в спокойном режиме. 220 казахстанцев из 355 приняли участие в общенародном референдуме.

    Среди избирателей были граждане, проживающие или находящиеся в стране по частным, служебным, деловым и туристическим целям, а также студенты.

    Сотрудники посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности референдума, бесперебойной работы избирательного участка, а также безопасности граждан РК.

    На референдуме в Бишкеке работали международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    МИД РК Кыргызстан Конституция Общество Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC