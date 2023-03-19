Явка казахстанцев на выборы составила 53,11% - данные на 18:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
В том числе:
1. по Абайской области –56,14%
2. по Акмолинской области –59,49%
3. по Актюбинской области –56,88%
4. по Алматинской области –59,74%
5. по Атырауской области –49,19%
6. по Западно-Казахстанской области –58,81%
7. по Жамбылской области –65,00%
8. по Жетысуской области –55,07%
9. по Карагандинской области –58,85%
10. по Костанайской области –65,00%
11. по Кызылординской области –65,70%
12. по Мангистауской области –54,04%
13. по Павлодарской области –58,61%
14. по Северо-Казахстанской области –64,46%
15. по Туркестанский области –51,07%
16. по Улытауской области –58,63%
17. по Восточно-Казахстанской области –63,63%
18. по г. Астана –40,94%
19. по г. Алматы –22,95%
20. по г. Шымкент –43,89%
Следующая оперативная информация будет представлена в 20:10.
Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.