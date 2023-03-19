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    Явка казахстанцев на выборы составила 53,11% - данные на 18:00

    19 Марта 2023, 18:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    В том числе:

    1. по Абайской области –56,14%

    2. по Акмолинской области –59,49%

    3. по Актюбинской области –56,88%

    4. по Алматинской области –59,74%

    5. по Атырауской области –49,19%

    6. по Западно-Казахстанской области –58,81%

    7. по Жамбылской области –65,00%

    8. по Жетысуской области –55,07%

    9. по Карагандинской области –58,85%

    10. по Костанайской области –65,00%

    11. по Кызылординской области –65,70%

    12. по Мангистауской области –54,04%

    13. по Павлодарской области –58,61%

    14. по Северо-Казахстанской области –64,46%

    15. по Туркестанский области –51,07%

    16. по Улытауской области –58,63%

    17. по Восточно-Казахстанской области –63,63%

    18. по г. Астана –40,94%

    19. по г. Алматы –22,95%

    20. по г. Шымкент –43,89%

    Следующая оперативная информация будет представлена в 20:10.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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