Явка казахстанцев на выборы составила 53,11% - данные на 18:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 18:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

В том числе:

1. по Абайской области –56,14%

2. по Акмолинской области –59,49%

3. по Актюбинской области –56,88%

4. по Алматинской области –59,74%

5. по Атырауской области –49,19%

6. по Западно-Казахстанской области –58,81%

7. по Жамбылской области –65,00%

8. по Жетысуской области –55,07%

9. по Карагандинской области –58,85%

10. по Костанайской области –65,00%

11. по Кызылординской области –65,70%

12. по Мангистауской области –54,04%

13. по Павлодарской области –58,61%

14. по Северо-Казахстанской области –64,46%

15. по Туркестанский области –51,07%

16. по Улытауской области –58,63%

17. по Восточно-Казахстанской области –63,63%

18. по г. Астана –40,94%

19. по г. Алматы –22,95%

20. по г. Шымкент –43,89%

Следующая оперативная информация будет представлена в 20:10.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

