Явка казахстанцев на выборы составила 51,98% - данные на 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16:10 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
В том числе:
1. по Абайской области –55,23%
2. по Акмолинской области –58,96%
3. по Актюбинской области –56,32%
4. по Алматинской области –59,45%
5. по Атырауской области –48,15%
6. по Западно-Казахстанской области –58,61%
7. по Жамбылской области –64,78%
8. по Жетысуской области –54,82%
9. по Карагандинской области –58,21%
10. по Костанайской области –64,81%
11. по Кызылординской области –64,95%
12. по Мангистауской области –53,84%
13. по Павлодарской области –58,43%
14. по Северо-Казахстанской области –63,66%
15. по Туркестанский области –49,14%
16. по Улытауской области –58,26%
17. по Восточно-Казахстанской области –63,09%
18. по г. Астана –38,57%
19. по г. Алматы –19,14%
20. по г. Шымкент –42,31%
Следующая оперативная информация будет представлена в 18:10.
Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.