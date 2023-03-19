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    Явка казахстанцев на выборы составила 46,84%  - данные на 14:00

    19 Марта 2023, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 52,28%;

    2. по Акмолинской области – 52,12%;

    3. по Актюбинской области – 51,28%;

    4. по Алматинской области – 52,13%;

    5. по Атырауской области – 36,15%;

    6. по Западно-Казахстанской области – 55,14%;

    7. по Жамбылской области – 58,32%;

    8. по Жетысуской области – 52,41%;

    9. по Карагандинской области – 56,97%;

    10. по Костанайской области – 62,36%;

    11. по Кызылординской области – 54,31%;

    12. по Мангистауской области – 49,18%;

    13. по Павлодарской области – 51,24%;

    14. по Северо-Казахстанской области – 49,68%;

    15. по Туркестанский области – 48,37%;

    16. по Улытауской области – 52,29%;

    17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;

    18. по г. Астана – 33,65%;

    19. по г. Алматы – 15,38%;

    20. по г. Шымкент – 35,61%.

    Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10 часов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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