АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК.
В том числе:
1. по Абайской области – 52,28%;
2. по Акмолинской области – 52,12%;
3. по Актюбинской области – 51,28%;
4. по Алматинской области – 52,13%;
5. по Атырауской области – 36,15%;
6. по Западно-Казахстанской области – 55,14%;
7. по Жамбылской области – 58,32%;
8. по Жетысуской области – 52,41%;
9. по Карагандинской области – 56,97%;
10. по Костанайской области – 62,36%;
11. по Кызылординской области – 54,31%;
12. по Мангистауской области – 49,18%;
13. по Павлодарской области – 51,24%;
14. по Северо-Казахстанской области – 49,68%;
15. по Туркестанский области – 48,37%;
16. по Улытауской области – 52,29%;
17. по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
18. по г. Астана – 33,65%;
19. по г. Алматы – 15,38%;
20. по г. Шымкент – 35,61%.
Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10 часов.