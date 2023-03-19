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    Явка казахстанцев на выборах составила 54,19% - данные на 22:00

    19 Марта 2023, 22:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22:10 времени Астаны 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    19 марта 2023 года, в день голосования, Центральной избирательной комиссией в течение дня предоставлялась информация об открытии участков и начале голосования, а также каждые два часа члены ЦИК РК представляли данные областных, городов республиканского значения, столицы комиссий о явке голосующих.

    По республике голосование на участках закончилось в 20:00.

    В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 57,02%

    2. по Акмолинской области – 60,01%

    3. по Актюбинской области – 58,00%

    4. по Алматинской области – 60,03%

    5. по Атырауской области – 51,23%

    6. по Западно-Казахстанской области – 59,20%

    7. по Жамбылской области – 65,21%

    8. по Жетысуской области – 55,32%

    9. по Карагандинской области – 59,48%

    10. по Костанайской области – 65,10%

    11. по Кызылординской области – 67,21%

    12. по Мангистауской области – 54,10%

    13. по Павлодарской области – 58,68%

    14. по Северо-Казахстанской области – 65,25%

    15. по Туркестанский области – 53,01%

    16. по Улытауской области – 58,99%

    17. по Восточно-Казахстанской области – 64,15%

    18. по г. Астана – 42,91%

    19. по г. Алматы – 25,82%

    20. по г. Шымкент – 45,46%

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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