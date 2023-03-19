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    Явка казахстанцев на выборах составила 14,21% - данные на 10:00

    19 Марта 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 14,21 % от общего количества граждан, включенных в списки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЦИК РК.

    В том числе:

    1. по Абайской области – 15,13%;

    2. по Акмолинской области – 15,61%;

    3. по Актюбинской области – 12, 44%;

    4. по Алматинской области – 15,32 %;

    5. по Атырауской области – 12,94%;

    6. по Западно-Казахстанской области – 12,96%;

    7. по Жамбылской области –16,54%;

    8. по Жетысуской области – 15,93%;

    9. по Карагандинской области –16,31%;

    10. по Костанайской области – 16,23%;

    11. по Кызылординской области – 12,64%;

    12. по Мангистауской области – 12,36%;

    13. по Павлодарской области – 16,49%;

    14. по Северо-Казахстанской области – 15,93%;

    15. по Туркестанский области – 15,62%;

    16. по Улытауской области – 16,38%;

    17. по Восточно-Казахстанской области – 16,11%;

    18. по г. Астана – 13,58%;

    19. по г. Алматы – 8,51%;

    20. по г. Шымкент – 12,57%.

    Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 и 20:10 по времени Астаны.































    Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22:10.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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