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    Явка избирателей на участке в Кыргызстане составила 39,6%

    19 Марта 2023, 23:07

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке, согласно законодательству РК о выборах, в 20:00 по местному времени завершилось голосование на избирательном участке №264, организованном при посольстве Казахстана в Кыргызстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Явка избирателей составила 39,6%. По списку избирателей в Посольстве РК было зарегистрировано 300 человек», - сообщил председатель участковой комиссии избирательного участка №264 в Бишкеке Нурлан Гильманов.

    «На избирательный участок №264 в Бишкеке на 20:00 по местному времени из зарегистрированных избирателей пришло проголосовать 119 казахстанцев, что составило 39,6%. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов и оформления бюллетеней», - сказал председатель участковой избирательной комиссии.

    Электоральный процесс при диппредставительстве РК в Бишкеке членами участковой комиссии был организован на высоком уровне в соответствии с законодательством РК и требованием международных стандартов выборов, была обеспечена бесперебойная работа избирательного участка.

    На внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК в Кыргызстане работали международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ и независимый наблюдатель от общественного фонда «Крылья свободы».

    Ранее сообщалось, что избирательный участок №264 в течение дня принимал казахстанцев, проживающих или временно находящихся в Кыргызстане. Среди них казахстанские дипломаты и члены их семей, представители международных и частных компаний, а также обучающиеся здесь студенты.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Мажилис Выборы Кыргызстан Выборы в Мажилис
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