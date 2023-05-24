Ясная погода ожидается на большей части Казахстана 24 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за антициклона на большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили синоптики РГП «Казгидромет», с прохождением атмосферных разделов на западе, севере, юге, юго-востоке РК ожидаются дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области осадки, временами сильные осадки (дождь, мокрый снег), град.

На большую часть республики будет влиять отрог антициклона с которым будет ясная погода без осадков.

По республике сохраняются усиление ветра, на юге – пыльная буря.

На востоке, в центре Павлодарской, Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



