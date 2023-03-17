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    Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана

    17 Марта 2023, 01:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В северной части страны 17 марта возможен дождь, снег и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, большая часть Казахстана будет под влиянием обширного отрога антициклона, с чем ожидается ясная погода без осадков.

    На севере, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, гололед.

    По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

    Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Казгидромет Погода Природа
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