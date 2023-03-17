Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В северной части страны 17 марта возможен дождь, снег и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, большая часть Казахстана будет под влиянием обширного отрога антициклона, с чем ожидается ясная погода без осадков.

На севере, юго-востоке, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, гололед.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, западе страны – пыльная буря.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.