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    Ярмарку ремесленников и художников открыли в Семее

    28 Мая 2023, 11:26

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На Арбате в городе Семее открыли ярмарку ремесленников и художников. Она будет работать все лето, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    В церемонии открытия принял участие глава региона Нурлан Уранхаев. Он выразил благодарность мастерам за вклад в развитие творческого потенциала региона.


    Фото: пресс-служба акимата Абайской области

    Ремесленники и художники представили свои уникальные изделия. Также был проведен мастер-класс. Посетители могут купить и даже заказать эксклюзивные украшения, картины, поделки.

    Нурлан Уранхаев в рамках выставки художников и ремесленников приобрел работы местного художника, члена Союза художников РК Фарида Хасенова, портрет Абая, а также другую продукцию местных ремесленников.

    Фото: пресс-служба акимата Абайской области

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Акимат Общество Абайская область
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