Ярмарка вакансий для молодежи прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Евразийском национальном университете состоялась городская ярмарка вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи Нур-Султана. Организаторами ярмарки выступили КГУ «Астана жастары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Организаторы отметили, что целью ярмарки является трудоустройство безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи. На ярмарке соискатели могли встретиться с работодателями, которые предоставили свои вакансии. А это более тридцати предприятий столицы. Для молодежи это отличная возможность изучить рынок свободных вакансий в желаемой для них отрасли и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

Для компаний и соискателей ярмарка проводится на безвозмездной основе.

Вместе с тем, на ярмарке можно было получить консультации по вопросам занятости населения, программе «Бастау Бизнес» и узнать о государственных грантах.

«Посещение подобных мероприятий имеет важное значение для молодого поколения, начинающего свой карьерный путь, так как помогает определить наиболее интересные сферы деятельности», - подчеркнули в «Астана жастары».