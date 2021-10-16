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    Японские туристы отправятся в космос с Байконура в декабре

    16 Октября 2021, 12:41

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший запуск транспортного пилотируемого корабля с космодрома Байконур намечен на декабрь 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз МС-20» должны отправиться участники космического полета - японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Командиром 20-й экспедиции посещения (ЭП) МКС назначен российский космонавт Александр Мисуркин.

    Представители Японии полетят в качестве космических туристов. Их тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке начались в июне, и к середине октября участники полета из Японии смогли уверенно продемонстрировать полученные навыки. В этом убедились представители российских и зарубежных СМИ, которым предоставили возможность понаблюдать за тренировочным процессом экипажа ЭП-20, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    «Самое сильное впечатление на меня произвела тренировка в невесомости, это ни с чем несравнимые ощущения», - сказал Юсаку Маэзава журналистам и поблагодарил всех специалистов ЦПК, которые готовят их экипаж к полету.

    Герой России, космонавт Александр Мисуркин высоко оценил способности и человеческие качества товарищей по экипажу.

    Старт с космодрома Байконур транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем ЭП-20 намечен на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток.

    Между тем, уже завтра, 17 октября, после такого же 12-ти суточного полета в космос на Землю возвращаются другие участники космического полета - первый киноэкипаж в составе актрисы Юлии Перисильд, режиссера Клима Шипенко и командира космического корабля, космонавта Олега Новицкого.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Туризм Япония
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