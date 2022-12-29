Япония ужесточит пограничный контроль для путешественников из Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония временно ужесточит пограничный контроль для путешественников из Китая в конце этой недели, поскольку число новых случаев заболевания коронавирусом в соседней стране быстро растет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Кисида сообщил журналистам, что начиная с пятницы Япония потребует от всех путешественников из материкового Китая и тех, кто посетил его в течение семи дней, пройти тест на COVID-19 по прибытии.

Это событие произошло после того, как глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность по поводу растущего числа инфекций в Китае и призвал раскрыть больше информации.

Те, у кого положительный результат теста, должны находиться в карантине в течение семи дней, а те, у кого нет симптомов, должны находиться в карантине в течение пяти дней.

Чтобы обеспечить тщательное тестирование, правительство заявило, что ограничит отправление и прибытие прямых рейсов, соединяющих Японию с материковым Китаем, Гонконгом и Макао, в четыре аэропорта – Нарита, Ханэда, Кансай и Тюбу – и просит авиакомпании не увеличивать количество таких рейсов.

Эти шаги были предприняты после того, как Китай заявил, что вновь откроет свои границы 8 января и отменит карантинные меры, которые были введены для предотвращения распространения вирусных инфекций.

«В Японии растет озабоченность, поскольку трудно понять ситуацию в Китае в деталях», - сказал Кисида, сославшись на разрыв в количестве случаев заражения вирусом, зарегистрированных правительством и частным сектором.

Кисида сказал, что временные меры направлены на то, чтобы избежать «быстрого притока» больных вирусом в Японию.

По его словам, правительство будет гибко подходить к рассмотрению ситуации с инфекцией в Китае.

С декабря Китай значительно ослабил свои строгие антивирусные меры, в том числе больше не ограничивал прогулки. Он также прекратил подсчет точного количества пациентов.

Но радикальные изменения повлекли за собой всплеск случаев заражения вирусом по всей стране.

Как сообщает BBC, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения ограничений на въезд в страну для прибывающих из Китая.

Американские чиновники говорят, что ситуация с ковидом в Китае далека от прозрачной и число заражений там растет.

Соединенные Штаты по-прежнему требуют от всех прибывающих иностранцев предъявить справку о полной вакцинации от ковида.

На сайте американского Центра по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему размещена рекомендация перед поездкой в Америку сделать тест на ковид и иметь его результаты под рукой, однако это уже не является обязательным требованием.

Меры по ужесточению контроля за въездом китайских граждан вслед за Японией, Малайзией, Тайванем и Индией, также ввела Италия, где объявили о планах по обязательной проверке на коронавирус для приезжающих.

В аэропорту Милана такие проверки уже идут, и как сообщила газета la Repubblica, на одном из приземлившихся на днях в аэропорту Мальпенса рейсов из Китая коронавирус был обнаружен у 52 % пассажиров.

Италия очень сильно пострадала от вспышки коронавируса в 2020 году, причем один из главных мировых очагов инфекции, завезенной из Китая, находился как раз рядом с этим аэропортом.

Ранее также сообщалось, что Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска, вновь начнет выдачу паспортов своим гражданам для зарубежных турпоездок.

В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде.



