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    Япония отменяет обязательное тестирование на COVID-19 прибывающих из Китая

    28 Февраля 2023, 03:19

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония заявила в понедельник, что в стране будет отменено обязательно требование на COVID-19 туристов и всех вернувшихся из Китая со среды, 1 марта. Этому послужило снижение уровня заболеваемости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    Чиновники по карантину будут проверять путешественников из Китая путем случайного выбора в японских аэропортах, и от таких посетителей по-прежнему будет требоваться отрицательный теста на COVID-19, сделанный в течение 72 часов до вылета, заявил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

    В Китае число случаев заражения новым штамом коронавируса резко возросло после того, как в декабре прошлого года Пекин ослабил свою строгую политику нулевой терпимости к COVID-19.

    Тем временем Япония отменит правило, ограничивающее отправление и прибытие прямых рейсов, соединяющих Японию с Китаем, в четырех крупных аэропортах.

    Правительство также разрешит авиакомпаниям увеличить количество прямых рейсов в Китай и из Китая. Ранее сообщалось, что в конце декабря Япония ужесточила карантинные меры для прибывающих из Китая. После этого правительство Китая приостановило выдачу виз для граждан Японии в начале января, а затем возобновило эту услугу в конце месяца.

    Ранее также сообщалось, что Китай отменил обязательный карантин для приезжающих в страну в начале января 2023 года.

    В настоящее время всех приезжающих из Китая, обязательным требованием по прибытии в Японию является сдача ПЦР теста.

    Люди с положительным результатом теста должны находиться на карантине в специально отведенном учреждении в течение семи дней.

    Министерство здравоохранения Японии объяснило ослабление пограничного контроля тем, что уровень положительных тестов на COVID-19 среди прибывших из Китая остается ниже 1 % с конца января, при этом обнаружен лишь ограниченный набор мутаций.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Китай Япония Коронавирус в мире Мировые новости
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