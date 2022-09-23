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    Япония отменит ограничения для иностранных туристов

    23 Сентября 2022, 15:09

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Япония откроет свои двери для вакцинированных иностранных туристов после более чем двухлетнего закрытия границ из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Туристы смогут посещать страну начиная с 11 октября. Ограничение на ежедневное прибытие также будет снято. Иностранным гостям по-прежнему необходимо будет подтвердить свой статус вакцинации и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус для въезда.

    Ожидаемый приток туристов станет желанным стимулом для правительства и местного бизнеса. Данные меры принимаются на фоне падения курса японской иены до самого низкого уровня по отношению к доллару США за последние шесть месяцев.

    Премьер-министр Фумио Кисида объявил о программе стимулирования поездок внутри страны. Будут предоставлены скидки на поездки, цены в тематических парках, спортивные мероприятия и концерты. Граждане Японии будут иметь право на получение субсидии в размере 77 долларов США, чтобы стимулировать экономику.

    Третья по величине экономика в мире была одной из последних азиатских держав, сохранивших свои границы закрытыми из-за проблем со здоровьем из-за коронавируса.

    В 2019 году, в последний год перед пандемией, Японию посетили почти 32 млн иностранцев. А ограничения на передвижение в последние месяцы не позволили многим зарубежным гостям посетить страну, как показали отчеты.

    Фото: gettyimages.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Туризм Япония Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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