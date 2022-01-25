Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Январские события в РК: в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия

    25 Января 2022, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в органы прокуратуры РК поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия. Об этом сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов.

    По данным ведомства, по 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрировано органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.

    На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и 1 специальными прокурорами.

    По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения.

    Напомним, в ходе проведения антитеррористической операции в Казахстане обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков