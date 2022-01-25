Январские события в РК: в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в органы прокуратуры РК поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия. Об этом сообщил заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов.

По данным ведомства, по 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрировано органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и 1 специальными прокурорами.

По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения.

Напомним, в ходе проведения антитеррористической операции в Казахстане обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия.