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    Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных

    16 Февраля 2022, 22:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральную прокуратуру Казахстана поступило 363 жалобы на незаконные действия правоохранительных органов во время январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия.

    «Специальными прокурорами принято в производство 8 дел. Среди них: инциденты с задержанными на стадионе «Динамо» в городе Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс. Каждое уголовное дело находится на контроле. Даны конкретные указания, назначены процессуальные прокуроры», - рассказал Елдос Килымжанов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков и озвучено количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков. В ходе брифинга заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов раскрыл новые данные по задержанным во время январских событий.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Права человека Генпрокуратура МВД РК Заключенные ЧП-2022 Алматинская трагедия
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