Январские события: в отношении 4561 лица суд ограничился предупреждением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями. Во исполнение поручения Президента страны по смягчению наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств, проведена работа. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Елдос Килымжанов, во исполнение поручения Президента страны по смягчению наказания, при отсутствии отягчающих обстоятельств, проведена следующая работа

По информации Генеральной прокуратуры, всего судами рассмотрено 9 213 административных дел, связанных с январскими событиями.

«Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и раскаяния правонарушителей, в отношении 4 561 лица ограничился предупреждением. По ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1 083 лица, по 490 штрафы заменены на предупреждения, 386 административных дел вовсе прекращены за отсутствием состава. В настоящее время 362 человека находятся под административным арестом и к 1 245 лицам применен штраф. При этом еще 298 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания находятся на рассмотрении в судах. Аналогичную работу проведем по уголовным преступлениям небольшой и средней степени тяжести при отсутствии отягчающих обстоятельств», - сказал Елдос Килымжанов во время брифинга на площадке СЦК.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам, это 464 лица.