Январские события: Сколько дел передано в суд по фактам мародерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечение возмещения ущерба по январским событиям будет продолжено. Об этом заявил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы. По результатам расследования в суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 лиц. Уже осуждены 152 лица, из них 133 к ограничению свободы, 17 – к лишению свободы, по одному к общественным работам и штрафу», - сказал Санжар Адилов.

Вместе с тем спикер отметил, что основной целью расследования является защита конституционных прав и свобод граждан, общества и государства, установление фактических обстоятельств преступления и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших.

Ранее сообщалось, что всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц.

«Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1 700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2 400 экспертиз», - сказал Санжар Адилов. При этом спикер подчеркнул, что работа органов полиции в первую очередь направлена на оказание помощи пострадавшим гражданам, представителям бизнеса и принятие мер по возмещению ущерба.