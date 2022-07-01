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    Январские события - поэтапно публиковать списки погибших предложила омбудсмен

    1 Июля 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все сведения о погибших в результате январских событий в Казахстане должны быть информативными и содержательными, а не просто формального характера. Так считает уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе экспертного клуба на площадке СЦК журналисты поинтересовались, когда будут опубликованы списки погибших и пострадавших во время январских событий.

    «Вопросы, связанные с погибшими, мы поднимали с самого начала процесса. Сейчас этот вопрос не снимаем с повестки наших обсуждений с представителями Генпрокуратуры. Один из аргументов, который представила Генпрокуратура: расследования должны быть завершены, и только после этого весь список может быть размещен», - сказала Эльвира Азимова.

    Вместе с тем она предложила уже поэтапно публиковать список погибших в зависимости от готовности данных.

    «По нашему мнению, такой подход можно было бы все-таки пересмотреть. По отдельным регионам в зависимости от уголовных дел, с учетом того, что результаты расследования уже имеются - все-таки поэтапно все эти списки оглашать. Но для меня лично важен не просто список. Важно, чтобы эти списки сопровождались информацией именно о статусе этих людей, о причинах смерти. Поэтому, конечно же, важно говорить не просто о списках, а важно говорить о том, что послужило причиной смерти и кто виноват», - считает омбудсмен.

    По ее словам, все сведения должны быть продуктивными и содержательными, а не просто носить формальный характер.

    «Этот вопрос мы будем поднимать перед Генеральной прокуратурой. Мы продолжаем также поднимать перед Генеральной прокуратурой, чтобы хотя бы поэтапное оглашение информации было, потому что востребованность у людей есть», - заявила Эльвира Азимова.

    Между тем, начальник департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК Алмаз Мухамеджанов пояснил, что сроки расследования по уголовным делам ограничены.

    «В уголовно-процессуальном кодексе есть соответствующие ограничения. Я думаю, что эти уголовные дела находятся на финишной прямой. Необходимые экспертизы должны быть завершены. Так долго не протянется это. Может быть, в этом квартале уже будет более конкретная информация, и наши официальные представители доведут до общественности», - сказал он.

    Ранее уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова прокомментировала вопрос, сколько всего человек признаны потерпевшими от пыток после январских событий.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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